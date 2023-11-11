أكفان ملطخة بالدماء، جماهير ريال سوسيداد تتضامن مع غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من جماهير ريال سوسيداد، بمباراة الفريق أمام بينفيكا البرتغالي وهي ترتدي ملابس وأكفان ملطخة بالدماء، خلال المباراة، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

شاهدوا كيف تضامن عددٌ من جماهير ريال سوسيداد الاسباني مع #غزة في مباراة فريقهم وبورتو البرتغالي في دوري الأبطال 👇🏼

pic.twitter.com/P0w0hx24WZ — شامل نيوز 🇰🇼 (@shamel__news) November 11, 2023

يذكر أن ريال سوسيداد، حقق فوزًا متأخرًا على مضيفه ألميريا بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ألميريا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

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وتقدم سوسيداد في الدقيقة 62 عن طريق ميكيل أوريازبال، لكن ألميريا أدرك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق سيرجيو أريباس.

وفي الدقيقة (90+1)، سجل كارلوس فيرنانديز، الهدف الثاني لريال سوسيداد من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله مارتن زوبميندي الهدف الثالث بعد ذلك بنحو 4 دقائق.

سوسيداد يطيح ببنفيكا خارج دوري أبطال أوروبا

وضع ‏ريال سوسيداد الإسباني قدمًا بالدور الثاني في بطولة ‎دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بنفيكا 3-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وودع بنفيكا البرتغالي البطولة بشكل رسمي قبل جولتين من النهاية في دور المجموعات.

ووصل الفريق الإسباني للنقطة رقم 10 في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية الفريق الإسباني عن طريق كل من ميكيل مورينو واوباورازبال واندرير برانيتشا.

وفي نفس الجولة، حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا غاليا على ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف.