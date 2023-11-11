الكشف عن تفاصيل وفاة نجم منتخب غانا

توفي لاعب المنتخب الغاني رافائي دوامينا، مهاجم فريق إجناتيا، اليوم السبت خلال مباراة بالدوري الألباني.

وفاة لاعب غانا

وتعرض دوامينا صاحب 27 عاما الذي نشأ في صفوف فريق سالزبورج النمساوي، للإغماء بعد 24 دقيقة من المباراة، وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء ونقله بشكل عاجل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، إلا أنهم فشلوا في إنقاذه.

وأعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان عن "تعازيه العميقة" لعائلة اللاعب وفريق إجناتيا "على هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت قطاع كرة القدم الألباني بأكمله".

وأعلن الاتحاد تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع حدادا على وفاة اللاعب الدولي الغاني.

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وفي يناير 2020، بعد عدة حوادث مماثلة، خضع اللاعب لعملية جراحية أثناء احترافه في صفوف فريق ساراجوزا الإسباني وتم تركيب جهاز في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريبا، وأوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة.

كما أعرب الاتحاد الغاني عن فزعه لوفاته وأكد أن دوامينا مثل المنتخب بكل "قلبه" وأنه سيفتقده في المستقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للكبار التي في العاصمة الإيفوارية، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وفي التقرير التالي نعرض لكم القيمة التسويقية للمجموعة الثانية بأكملها وذلك وفقا لترانسفير ماركت.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 121 مليونا و600 ألف يورو ويعتبر أغلي اللاعبين من الناحية التسويقية هم:

محمد صلاح لاعب ليفربول 65 مليون يورو.

تريزيجيه لاعب طرابزون سبور 10 ملايين.

محمد النني لاعب ارسنال 6 ملايين يورو.

عمر مرموش لاعب اينتراخت 6 ملايين يورو.

مصطفى محمد لاعب نانت 6 ملايين يورو.

القيمة التسويقية لمنتخب غانا

يعد المنتخب الغاني أحد أكبر المنتخبات في تاريخ القارة حيث حقق اللقب الأفريقي 4 مرات وبلغت القيمة التسويقية للغانيين 203 ملايين و480 ألف يورو ويعتبر أغلى اللاعبين تسويقيا هم:

محمد قدوس لاعب ويستهام 40 مليون يورو

توماس بارتي لاعب ارسنال 35 مليون يورو

انياكي ويليامز لاعب بيلباو 25 مليون يورو.

أمارتي لاعب بيشكتاش 12 مليون يورو.

القيمة التسويقية لمنتخب موزمبيق

بلغت القيمة التسويقية لمنتخب موزمبيق 5 ملايين و930 ألف يورو ويأتي أغلى اللاعبين من الناحية التسويقية:

كاتامو لاعب سبورتنج لشبونة مليون و500 ألف يورو.

لانجا لاعب تشيفاز البرتغالي مليون و500 ألف يورو.