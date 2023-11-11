السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عقب إعلان الحضور على حدود فلسطين، استشهاد أحد مقاتلي حركة "أمل" اللبنانية بنيران الاحتلال

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلنت حركة "أمل " المقاومة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد أحد مقاتليها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وجاء في بيان حركة "أمل": "التزامًا منها بالنهج المقاوم، تزف حركة أمل إلى قائدها وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي داود، من مواليد 1988 من بلدة مليخ ــ جبل الريحان، الذي استشهد بعد تعرض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبية لاعتداء مباشر من جانب العدو الإسرائيلي الغاشم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مجاهدين آخرَين".

 

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استعداد لإيقاف ما تفعله إسرائيل

وكان  رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل"، مصطفى فوعاني، أكد اليوم السبت، أن "أفواج المقاومة موجودة لإيقاف ما تفعله إسرائيل والتي اخترقت الإنسانية ولم تقم أي وزن لها، وما يحدث في غزة أكبر دليل".


وشدد فوعاني "أن أفواج المقاومة اللبنانية موجودة على كل الجبهات، وبأن مواقفهم لا تزال ثابتة بأن إسرائيل هي "الشر المطلق"، موضحًا ان "حركة أمل نعت أول شهيدٍ لها على الحدود الجنوبية، وهو علي داود، من بلدة مليخ هو دليل على مواجهة لأي عدو".


استنفار أفواج حركة أمل على الحدود الجنوبية للبنان

وأضاف المسؤول في حركة أمل أنه "ومنذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى استنفرت أفواج المقاومة في حركة أمل على الحدود الجنوبية لمواجهة أي تهديد ضد لبنان"، موضحًا أنهم على أتم الجهوزية لأي اعتداء محتمل، مذكّرا بكلام رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري، الذي دعا الجميع إلى الاستعداد والبقاء متأهبين لمواجهة إسرائيل.


ورأى فوعاني أن "المقاومة لم تعد خيارًا للأحرار وإنما قضاء وقدرا وعنوانا لمواجهة غطرسة إسرائيل"، مشددًا على أن "ما قاله الأمين العام لحزب الله  حسن نصر الله يؤكد حديث مؤسس حركة المحرومين -حركة أمل-  موسى الصدر الذي كان عنوان كلامه الدائم مواجهة إسرائيل باعتبارها الشر المطلق".


وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، إن "إسرائيل توجه ضربات قاضية لمشاريع التطبيع التي تسعى إليها"، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة "يوم الشهيد".


وأضاف نصر الله في كلمته أن "الفلسطينيين يطالبون القمة العربية الإسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد، يأملون أن تتمكن القمة اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى".

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