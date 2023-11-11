حسن نصر الله يكشف عن رسائل أمريكا للمقاومة فى لبنان والعراق واليمن

قال الأمين العالم لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة له السبت، بمناسبة يوم الشهيد، إنه لا يوجد داعم لإسرائيل في الوقت الراهن إلا الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها بريطانيا.



نصر يتهم أمريكا بإدارة الحرب في غزة



وأضاف حسن نصر الله، أن الفلسطينيين ينتظرون موقفا عربيا موحدا لمواجهة العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة في غزة، مطالبا بتركيز الضغط على واشنطن



وأوضح حسن نصر الله، أن جيش الاحتلال لا يزال عاجزا عن تقديم صورة تظهر هزيمة وانكسار المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الاحتلال وجّه ضربات قاضية إلى مشاريع التطبيع التي يسعى إليها وموقف شعوبنا الرافض لهذا التطبيع سيكون أشد.

وكشف حسن نصر الله فى كلمته، أن أمريكا أرسلت تهديدات للضغط على المقاومة في العراق واليمن ولبنان، واستخدموا كل القنوات لإيصال الرسائل.

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وتجدر الإشارة إلى أن خطاب نصر الله هو الثاني من نوعه، منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي هذا السياق قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي: إن خطاب حسن نصر الله يوجه رسالة رادعة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خطورة استمرار العدوان على غزة.



خطاب نصر الله يحمل تهديدا لأمريكا وإسرائيل



وأشار الخبير العسكري إلى أن تهديد نصر الله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية، من فتح جبهات جديدة بعيدا عن قطاع غزة.



وأكد نصر سالم، أن الضربات والمناوشات التي يقوم بها حزب الله اللبناني على الحدود مع إسرائيل، تشكل ضغطا كبيرا على جيش الاحتلال.



ونوه نصر سالم، إلى أن حزب الله يمتلك القدرات العسكرية لتوجيه ضربات موجعة للمصالح الأمريكية والقوات الإسرائيلية، فهو يمتلك قدرات صاروخية كبيرة بأعداد تصل إلى 150 ألف صاروخ.



وفي وقت سابق من اليوم هدد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته خلال احتفالية تكريم الشهداء، أمريكا من خطورة استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أنه ينذر باندلاع حرب إقليمية الخاسر الأكبر فيها أمريكا ومصالحها في المنطقة.



حسن نصر الله يهدد أمريكا



وقال حسن نصر الله، إنه منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، وصلته رسائل وتحذيرات أمريكية لحزب الله بأن الطائرات الأمريكية هي التي ستقوم بقصف مواقع الحزب.

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