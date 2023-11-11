القمة العربية، ميقاتي يحذر من تمدد القتال خارج قطاع غزة إلى جنوب لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، نجيب ميقاتي، اليوم السبت:" نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك والتحرك من اجل إنقاذ قطاع غزة".



تحذير خطير من رئيس الحكومة اللبنانية



وأضاف نجيب ميقاتي خلال كلمته اليوم السبت أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض:" علينا توحيد الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة من تمدد القتال خارج قطاع غزة إلى جنوب لبنان.



ومن جانبه قال رئيس وزراء باكستان، أنوار الحق كاكار، في كلمته اليوم السبت أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، أطالب العالم الحرب بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

Advertisements



معظم ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة من الأطفال والنساء



وفي السياق ذاته قال فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأونروا، في كلمتة اليوم السبت، أمام القمة العربية الإسلامية حول غزة المعقدة في الرياض، :" إن الشهر الماضي كان مؤلمًا لنا جميعًا، فنعت الأونروا ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، قرابة مائة زميل قضوا نهبهم في قطاع غزة".

وأضاف فيليب لازريني :"لقى أكثر من 10 آلاف شخص في فلسطين وغزة حتفهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، إذ دفعت القوات الإسرائيلية الكثير من أهالي غزة، إلى مكانًا لا يرقى للمعايير الحقيقية للحياة الكريمة".

وتابع المفوض العام لوكالة الأونروا في كلمته:" أن كل شيء ينفد في غزة، من الغذاء والدواء والوقود، وهناك الآلاف من الناس في غزة قد نزحوا، ويشعرون بافتقادهم للحقوق الإنسانية، ويرون الخوف في كل لحظة".



كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة المنعقدة في الرياض



وفي السياق ذاته ذكر حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظروف مؤلمة، ونؤكد رفضنا لكل ما يحدث من إسرائيل في غزة، ونطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، وإطلاق مسارات إنسانية.



و أضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن تلك الكارثة تثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكت الإسرائيلية، وازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع التطورات في غزة، ونطالب بإرسال المساعدات الطبية اللازم، وضرورة تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بقطاع غزة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ