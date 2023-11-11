براءة سلمى الشيمي من تهمة نشر محتويات إباحية.. وإرشادات التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور أحمد عرابي وحظر سير النقل الثقيل بمحافظة الجيزة
تجري الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع محور أحمد عرابي.
كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات (الطريق الدائري – داخل محافظة الجيزة) وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري الإقليمي – محور روض الفرج).
مصرع طفلين شقيقين فى حريق منزل بسوهاج
لقى طفل وطفلة شقيقيان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل دمر منزلا بناحية البياضية بمركز المنشاة بسوهاج وتم نقل الجثث للمستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي
قالت البلوجر سلمى الشيمي، أثناء استئنافها على حكم حبسها سنتين أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، لاتهامهما بالتعدي على القيم الأخلاقية واستعرض جسدها، أن هناك أحد الأشخاص هو من قام بنشر فيديوهاتها علي صفحة تحمل اسمها.
تصادم سيارة نقل تقيل بميكروباص تابع للمدرسة البريطانية بالتجمع (صور)
تصادمت منذ قليل سيارة نقل تقيل بميكروباص محمل بالطلاب والعاملات بالمدرسة، وذلك أثناء عودتهم لمنازلهم بعد يومهم الدراسي بالمدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وعززت الإسعاف بسيارتي لموقع الحادث على الفور.
تطور جديد في قضية طعن عامل لزوجته وبناته الـ 5 في مذبحة كفر غطاطي بالهرم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بطعن زوجته وبناته الـ٥ في الجريمة، التي عرفت إعلاميا بمذبحة كفر غطاطي، والتي لقيت فيها الزوجة والابنة الوسطى مصرعهما، وأصيبت بناته الأربع الأخريات، وذلك ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة
أصيب ١٠ أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق الشيخ زايد أمام كوبري المساهمة داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.
النيابة العامة توجه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لقاتل شقيقته في بورسعيد (صور)
أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها بقضية قتل شاب لشقيقته أمام مسجد الحسين في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أنه المتهم عقد النية وبيتها لقتل أخته، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف واستمرار حبسها
قررت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على قرر إخلاء سبيل البلوجر هدير واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين.
سائق ينهي حياة صاحب كشك اعترض على ركنة توك توك بأكتوبر
لقى صاحب كشك مصرعه على يد سائق لاعتراضه على ركن توك توك أمام محله بأكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
إرشادات التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية دفعة 2023
كشفت النيابة الإدارية عن إرشادات هامة يجب اتباعها أثناء التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية دفعة 2023 تزامنا مع فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية.
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