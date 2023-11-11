براءة سلمى الشيمي من تهمة نشر محتويات إباحية.. وإرشادات التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تجري الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع محور أحمد عرابي.

كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات (الطريق الدائري – داخل محافظة الجيزة) وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري الإقليمي – محور روض الفرج).



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لقى طفل وطفلة شقيقيان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل دمر منزلا بناحية البياضية بمركز المنشاة بسوهاج وتم نقل الجثث للمستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

قالت البلوجر سلمى الشيمي، أثناء استئنافها على حكم حبسها سنتين أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، لاتهامهما بالتعدي على القيم الأخلاقية واستعرض جسدها، أن هناك أحد الأشخاص هو من قام بنشر فيديوهاتها علي صفحة تحمل اسمها.

تصادمت منذ قليل سيارة نقل تقيل بميكروباص محمل بالطلاب والعاملات بالمدرسة، وذلك أثناء عودتهم لمنازلهم بعد يومهم الدراسي بالمدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وعززت الإسعاف بسيارتي لموقع الحادث على الفور.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بطعن زوجته وبناته الـ٥ في الجريمة، التي عرفت إعلاميا بمذبحة كفر غطاطي، والتي لقيت فيها الزوجة والابنة الوسطى مصرعهما، وأصيبت بناته الأربع الأخريات، وذلك ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

أصيب ١٠ أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق الشيخ زايد أمام كوبري المساهمة داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.

أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها بقضية قتل شاب لشقيقته أمام مسجد الحسين في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أنه المتهم عقد النية وبيتها لقتل أخته، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.

قررت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على قرر إخلاء سبيل البلوجر هدير واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين.

لقى صاحب كشك مصرعه على يد سائق لاعتراضه على ركن توك توك أمام محله بأكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

كشفت النيابة الإدارية عن إرشادات هامة يجب اتباعها أثناء التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية دفعة 2023 تزامنا مع فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية.