السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع طفلين شقيقين فى حريق منزل بسوهاج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

لقى طفل وطفلة شقيقيان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل دمر منزلا بناحية البياضية بمركز المنشاة بسوهاج وتم نقل الجثث للمستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بنشوب حريق هائل بمنزل حماده م ه  54 عاما ونتج عن الحريق وفاة طفلين من جراء الحريق.

 

وأسفر الحريق عن وفاة  طفلة حبيبه ح  ه ورحيم حماده م ه وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنشاة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق. 

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