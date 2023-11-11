خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور أحمد عرابي وحظر سير النقل الثقيل بمحافظة الجيزة

تجري الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع محور أحمد عرابي.

خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ مشروع محور أحمد عرابي

وجاءت خريطة التحويلات كالتالي:

قائدو السيارات القادم من المريوطية اتجاه الطريق الزراعي: تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القوس الغربي للقادم من مناطق المريوطية وصفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى للنزول بالكامل إلى محور 26 يوليو فى إتجاه ميدان لبنان.

ثم استكمال السير بمحور 26 يوليو مرورًا أعلى شارع السودان وميدان لبنان ثم استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورًا من أمام نادي الزمالك ثم يمينًا لشارع جامعة الدول العربية في اتجاه ميدان النصر (ميدان مصطفى محمود) ثم الدوران من أول دوران (فتحة دوران ومبي) للعودة إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا لميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي والصعود أعلى كوبري أحمد عرابي واستكمال السير حتى نفق أحمد عرابي ومنه إلى مطلع الطريق الدائري اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

أما الطريق الدائري القادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي في اتجاه المريوطية:

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تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القوس الغربي للقادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي في اتجاه المريوطية للنزول بالكامل إلى محور أحمد عرابي مرورًا بنفق أحمد عرابي السير بمحور أحمد عرابي أعلى كوبري أحمد عرابي اتجاه شارع أحمد عرابي استكمال السير بمحور أحمد عرابي وصولًا لميدان سفنكس ثم يمينًا اتجاه مسطح كوبري 15 مايو.

استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورًا بمناطق نادي الترسانة ثم الصعود لمحور 26 يوليو مرورًا بأعلى ميدان لبنان وأعلى شارع السودان محور 26 يوليو مرورًا من أسفل الطريق الدائري يمينًا مطلع محور 26 يوليو المؤدى إلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

حظر سير النقل الثقيل

كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات (الطريق الدائري – داخل محافظة الجيزة) وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري الإقليمي – محور روض الفرج).

وتبدأ الأعمال من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16 /11 /2023 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 19 /11 /2023 مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.