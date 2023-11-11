السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي

سلمي الشيمي، فيتو
سلمي الشيمي، فيتو

قالت البلوجر سلمى الشيمي، أثناء استئنافها على حكم حبسها سنتين أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، لاتهامهما بالتعدي على القيم الأخلاقية واستعرض جسدها، أن هناك أحد الأشخاص هو من قام بنشر فيديوهاتها علي صفحة تحمل اسمها.

وأضافت "الشيمي"، أن هناك أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية يقوم بكيدها، مشيرة إلى أنه تم القبض عليها في مطار القاهرة الدولي وأخذتها السلطات المختصة إلى الإسكندرية على الرغم من أنها لايوجد لها محل اإقامة هناك أو قامت بتصوير الفيديوهات في الإسكندرية.

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حبس سلمى الشيمي عامين 

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، قضت بمعاقبة "الشيمي" بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.
 
ووفقا لأوراق القضية، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، إنشاء إحدى الفتيات حساب الكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك - يوتيوب" عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
 
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مقاطع الفيديو، تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.
 
وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.
 
وبإجراء التحريات السرية، تم تحديد هويتها وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عامًا، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي".
 
وجرى ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.
 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تستأنف المتهمة.

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