السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة العامة توجه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد لقاتل شقيقته في بورسعيد (صور)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها بقضية قتل شاب لشقيقته أمام مسجد الحسين في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أنه المتهم عقد النية وبيتها لقتل أخته، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.


وأضافت النيابة العامة، أن المتهم سحب سلاحه "السكين" ووجهه إلى جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مشيرًا إلي أن المتهم متلبسًا بجريمته من قتل شقيقته في الشارع.

محكمة جنايات بورسعيد،  فيتو
المتهم،  فيتو


وأوضحت، أن المتهم أبرز سلاحًا أبيضًا بدون ترخيص، كما هو مبين في التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة منذ وقوع الجريمة.

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وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم،  فيتو

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم.


 

 

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