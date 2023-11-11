السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

إرشادات التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية دفعة 2023

إرشادات التسجيل في
إرشادات التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية دفعة 2023

 

كشفت النيابة الإدارية عن إرشادات هامة يجب اتباعها أثناء التسجيل في وظائف معاون نيابة إدارية دفعة 2023 تزامنا مع فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية. 

وتضمنت الارشادات  كتابة عنوان الإقامة تفصيليا محافظة - قسم شرطة الإقامة ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

 

 وكتابة المجمـوع الكلي وتحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة (إنجليزي) - فرنساوى - عربي من واقع شهادة التخرج - حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد ادخالها. 

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كتابة المجمــوع الخاص من  واقع شهادة التخرج - حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله

 كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد أدخالة. 

 

كتابة الرقم القومي المكون من (١٤) رقم بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد أدخالة.

 التأكيد على ضرورة ادخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية حيث ان البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة لتواصل. 

تحديد سنة التخرج بكل دقة - حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.

بالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلا. 

 

 استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة فـى الخانات مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

 

 طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد (5 نسخ)

والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.

 

واكدت النيابة الإدارية، بان البيانات المسجلة مسئولية المتقدم ولن يتم اجراء أي عملية تسجيل بعد المواعيد المحددة بالإعلان.

 

وتبدأ اليوم السبت، إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.

 

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي او الضغط هنا

 

شروط القبول في النيابة الإدارية 

 

-يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 

-خريجي دفعة ٢٠٢٣ من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة. 


- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 


- إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

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