إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ١٠ أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق الشيخ زايد أمام كوبري المساهمة داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم إبلاغ طوارئ الصحة بالبحيرة بوقوع حادث سير انقلاب سيارة دبابة محملة بالعمالة الزراعية، بالانتقال والمعاينة بموقع الحادث، أسفر عن إصابة ١٠ أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

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تنشر فيتو أسماء المصابين وهم: م.ش( ذكر - 42 عاما)، ر.م ( ذكر - 53 عاما )، ع.ح ( ذكر - 24 عاما )، ع.ص (ذكر- 45 عاما )، ا.م ( ذكر - 25 عاما)، ح.م (ذكر- 28 عاما )،ا.ر( ذكر- 45 عاما)، م.ا،(ذكر - 29 عاما )، ا.ص( ذكر - 20 عاما )، خ.س( ذكر - 25 عاما )، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة

