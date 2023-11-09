الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لقاء أمريكي إسرائيلي قطري في الدوحة لبحث العدوان على غزة

قطر، فيتو
قطر، فيتو

غزة اليوم، التقى رئيس وزراء قطر،  محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس مع مديري المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

لقاء أمريكي إسرائيلي قطري في الدوحة 

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم، أنه تم عقد اجتماع ثلاثي في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التوافق على معايير وخطوات اتفاق لقيام حماس بإطلاق سراح محتجزين وقيام إسرائيل بوقف الهجمات مؤقتا على غزة. 
 

وأضافت وكالة رويترز في تقريرها أن الاجتماع تضمن أيضا مناقشة السماح باستيراد الوقود لأغراض إنسانية لغزة في إطار الاتفاق.
 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الجهود الدولية التي تبذلها أطراف عديدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 

وفي السياق ذاته ذكرت شبكة العربية الإخبارية، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

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وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز»، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

ومن جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

وفي السياق ذاته ذكر البيت الأبيض، يوم  الإثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

رد حماس على مستقبل حكم غزة

وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

وقال الناطق باسم حماس "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.

رد حماس جاء على ما قاله البيت الأبيض، أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءً من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

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