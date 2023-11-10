الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مشاهد توثق استخدام قوات الاحتلال لمعتقل فلسطيني كدرع بشري (فيديو)

الضفة الغربية،فيتو
الضفة الغربية،فيتو

رصدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، استخدام قوات الاحتلال لمعتقل فلسطيني كدرع بشري.

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية مقطعا مصورا يظهراستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقل فلسطيني كدرع بشري، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال تستخدم معتقل فلسطيني كدرع بشري

ظهر المعتقل في الفيديو الذي تم تناقله جالسًا على الأرض معصوب العينين وخلفه آليات عسكرية إسرائيلية وجندي يصوّب بندقيته على مجموعة من الفلسطينيين.

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وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وسط انتشار مكثف لدبابات الاحتلال أمام المستشفيتين. 
وسقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وبحسب ما نقل موقع شبكة القدس الإخبارية، فإن المعتقل هو الأسير المحرر علاء أبو هشهش.

استهداف المدنيين في قطاع غزة

وأمس، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرًا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية حتى هذه اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة حتى اللحظة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 250 شهيدًا كما ارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

فاتورة العدوان الإسرائيلية على غزة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلًا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”.
وأضاف خلال كلمته أمس: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بحركة حماس.
وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”.

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