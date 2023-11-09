التهجير الصامت كلمة السر، الضفة الغربية تشتعل وتحذيرات من انفجار وشيك يهدد أمن المنطقة

الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على مخيم جنين في الضفة الغربية إلى 9 شهداء وأكثر من 15 مصابا حتى الآن.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ مداهمات "لمكافحة الإرهاب" - على حد زعم الاحتلال - في جنين لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية

واندلعت مواجهات مسلحة في مخيم جنين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، وجرفت قوات الاحتلال أجزاء واسعة من البنى التحتية في محيط مخيم جنين.

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من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، و"سقط شهداء نتيجة استهدافهم بطائرة مسيرة في المخيم"، لافتة إلى أن قوات إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

ولا تزال الاشتباكات جارية في المخيم ومحيطه بجنين. وبحسب "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية تدفع بمزيد من التعزيزات، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في سماء المدينة.

التزام إسرائيل بتعهداتها بشأن العنف في الضفة الغربية

والإثنين الماضي، زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".

التهجير الصامت في الضفة الغربية

بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية، لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة الغربية.

ولفتت الخارجية إلى أن "الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها دولة الاحتلال على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني، في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، هي سياسة ممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاما لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديموغرافي والسياسي".

وقالت إن "دولة الاحتلال تستغل دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها تحت غبار الحرب الدموية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يكثف ويصعد من إجراءاته التنكيلية ضد المواطنين الفلسطينيين بـ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، وتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستوطنين".

وأضافت: "حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة الغربية والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث صباح اليوم في خربة طانا شرق نابلس، وتفرض حصارا شاملا على شعب بأكمله وتهدد مستقبل أجياله".

وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم"، محذرة من "تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية تمهد دولة الاحتلال، ومن إمعان وتمادي دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا وخلق واقع جديد على الأرض يسهل عليها تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية".

الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أفادت بأن مؤسسة الحرب الاسرائيلية حذرت مجلس وزراء الحرب، التي يقودها بنيامين نتنياهو، أن الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير.

بدورها، أعلنت مجموعة "عرين الأسود" في فلسطين المحتلة تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار في منطقة نابلس وما يحيطها.

وأكدت "عرين الأسود" في رسالة للقائدين محمد الضيف وصالح العاروري وكل قادة المقاومة أن "الضفة الغربية لن تكون إلا سيفًا ودرعًا لكم بإذن الله".

وقالت المجموعة للقلة التي بدأت تتحدث عما بعد عزل المقاومة في غزة: "هيهات ستقف المقاومة منتصرة وأنتم لكم الخزي والعار".

وقبل أيام، دعت مجموعة "عرين الأسود"، الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، إلى الخروج والاشتباك مع قوات الاحتلال، تضامنًا مع قطاع غزة.

وطالبت "عرين الأسود"، في بيانٍ، الفلسطينيين بالخروج إلى الشوارع "مكبرين مهللين، متضرعين إلى الله بنصرِ المقاومين، الذين يخوضون معركة البطولة والانتصار".

ووصفت المجموعة كيان الاحتلال بأنه "مصنوعٌ من ورق"، ويمتلك "كبرياء فارغة"، مضيفةً أن "غزة أوقعت الاحتلال في حفرةٍ من جحيم".

يأتي ذلك في وقتٍ تقتحم فيه قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية، بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تكثيف الاحتلال قصفه لكافة المناطق، واستهداف كل المنشآت من دون تفريق، والعدوان على كل مقومات الحياة.