الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

32 طنا وأكثر من 13 ألف قنبلة، حصيلة مرعبة عن حجم المتفجرات الملقاة على قطاع غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

غزة الآن، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منذ 7 أكتوبر الماضي، 32 ألف طن من المتفجرات على القطاع وقصف أكثر من 13 ألف قنبلة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وسط انتشار مكثف لدبابات الاحتلال أمام المستشفيتين. 

وسقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

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استهداف المدنيين في قطاع غزة

وأمس، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرًا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية حتى هذه اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة حتى اللحظة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 250 شهيدًا كما ارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

 

فاتورة العدوان الإسرائيلية على غزة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم لن يوقفوا القتال حتى يستعيدوا الأسرى في غزة، قائلًا: “لن تكون هناك تسوية مع من أصاب وقتل مواطنينا”.

وأضاف خلال كلمته أمس: بدأنا باستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية الخاصة بحركة حماس.

وتابع: “لن نوقف القتال دون القضاء على حركة حماس”.

الاحتلال يستهدف محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة

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