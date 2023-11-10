وزير الخارجية الإيراني: اتساع نطاق حرب غزة حتمي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتزايد، وفق ما نقلته قناة "برس تي.في".

اتساع نطاق الحرب في غزة

في هذه الأثناء، تعرضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف ليل الخميس الجمعة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة وحيث لجأ 60 ألف شخص، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

وأبلغت حماس عن وقوع إصابات من دون أن تتحدث عن سقوط قتلى.

وبحسب الأمم المتحدة، فر 1,5 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في قطاع غزة، بسبب الحرب، فيما يتكدس مئات آلاف اللاجئين في وضع يائس في الجنوب حيث يتراجع مخزون المواد الغذائية بصورة خطيرة، وفق المنظمة الأممية.

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من ناحية اخرى نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إن القتال ضد حركة حماس في غزة سيستمر وإن كان سيشمل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مواقع القتال، معتبرًا أن وقف إطلاق النار سيكون استسلامًا للحركة.

وقال نتنياهو، بحسب الشبكة "في مواقع محددة، ولفترة محددة، ساعات قليلة هنا، وساعات قليلة هناك، نريد أن نسهل مرورًا آمنًا للمدنيين بعيدًا عن مناطق القتال، ونحن نفعل هذا".

وقف إطلاق النار مع حركة حماس يعني الاستسلام لها

وكانت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية نقلت في وقت سابق اليوم عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ صحفيين بأنه كان قد طلب من نتنياهو هدنة إنسانية لأكثر من ثلاثة أيام.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ شبكة فوكس نيوز بأنه لم يتفق مع الإدارة الأمريكية على كل شيء، قائلًا إن "واحدًا من الأشياء التي لم نتفق عليها هو وقف لإطلاق النار".

وأضاف "وقف إطلاق النار مع حركة حماس يعني الاستسلام لها... ومن ثم فإنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن".

وتابع "لا نريد السعي لحكم غزة. ولا نريد السعي للاحتلال؛ لكننا نسعى لمنحها وإيانا مستقبلًا أفضل في الشرق الأوسط كله. وهذا يتطلب إلحاق الهزيمة بحماس. لقد وضعت الأهداف، لكني لم أضع جدولًا زمنيا لتحقيقها، لأنه كما تعرفون الأمر قد يستغرق وقتا أطول".

وبحسب "سي. إن. إن"، فقد أبدى بايدن تفاؤله بشأن تحرير أكثر من 200 محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، بينهم أمريكيون، قائلًا "متفائلون؛ الأمور تمضي قدمًا". وقلل بايدن من أهمية المخاوف بشأن ما إذا كان نتنياهو ينصت إلى الولايات المتحدة، لكنه قال بحسب الشبكة إن العملية "استغرقت وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل".

وكانت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت أمس الخميس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل وافقت على هدن "تكتيكية".

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن الهدن تعني توسيع ممرات إنسانية بدأ تحديدها مؤخرًا للسماح لسكان غزة بالتوجه من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعيدًا عن المناطق التي يحتدم فيها القتال.

وأضاف المسؤول أنه سيتم فرض هذه الهدن لمدة أربع ساعات في حي مختلف بشمال غزة كل يوم مع إخطار السكان قبل ثلاث ساعات من الموعد المحدد.

وبحسب المسؤول، سيكون بمقدور السكان استغلال هذا الوقت إما للتوجه جنوبًا عبر الممرين الإنسانيين اللذين أنشأتهما إسرائيل، أو مغادرة منازلهم من أجل التزود بالغذاء والدواء والمساعدات الأخرى.

لكن، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس نفى التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل.

وقال النونو في بيان إن "المحادثات مستمرة حول الهدنة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة".

ونقلت شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق من اليوم عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قوله إن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقف للعمليات العسكرية لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة يوميًّا.

وتواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية بقطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجومًا مباغتًا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.