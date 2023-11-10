تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – الجيزة" من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة لكونه محكوما عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد.

الأمن العام يضبط صيدليا هاربا من 219 سنة سجن ومزارعا هاربا من الإعدام

كما ضبط صيدلى بمحافظة الجيزة، لكونه محكوما عليه فى 157 حكم "جزئى" بإجمالى مدة حبس 219 سنة و6 شهور فى قضايا "تبديد، شيك" وكفالات وغرامات مالية.

بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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