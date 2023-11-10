حملة بمحيط مدارس بلقاس تضبط 30 واقعة تحرش بالطالبات و4 قضايا تسوّل
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية استهدفت محيط المدارس بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية.
حملة بمحيط مدارس بلقاس تضبط 30 واقعة تحرش و4 قضايا تسول
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 57 قضية (30 قضية تعرض لأنثى- 23 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص - 4 قضايا تسول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.
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