الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنوفية

ضبط 4 أشخاص للإتجار
ضبط 4 أشخاص للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنوفية) لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 

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