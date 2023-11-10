محمد عبدالجليل يعلق علي أداء الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي دائمًا ما يحقق الانتصارات حتى لو كان الأداء ليس جيدًا، وسيراميكا كليوباترا قدم مستوى مميزا تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر لو كان في حالته الطبيعية كان سيحقق انتصارا كبيرا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي عاد لميزة التسجيل في الأوقات الصعبة، وهدف أفشة لم يكن متوقعا لأنه لا يلعب برأسه، ولو كانت المباراة خرجت بتعادل كانت ستهتز الثقة، كما أن كولر يقوم بأشياء كبيرة خصوصا في التدوير بين اللاعبين، ويقوم باستبعاد عدد كبير من اللاعبين، وهو ما يؤثر عليهم سلبيًا".

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وأضاف: "سيراميكا كليوباترا قدم مستوى جيد، لكن الأهلي بنصف قوته يستطيع تحقيق المكسب، وهدف أحمد قندوسي سجل هدفا رائعا، بينما اتيحت لـ موديست فرصة مثلها من تمريرة حسين الشحات ووضع الكرة بشكل غريب للغاية، لذلك هناك خطأ كبير برحيل اللاعب الجزائري، واستمرار المهاجم الفرنسي بهذا المستوى صعب، والمفترض أنه خلال يناير لو استمر بنفس المستوى يرحل بغض النظر عن العامل المالي، هناك لاعبين كثيرة رحلت مثل بواليا وبادجي، ولا يجب التمادي في الخطأ".

وأكمل: "الأهلي لم يتطور مستواه منذ بداية الموسم الماضي، لكن الفريق بـ70% من مستواه يحقق الفوز، وأمام سيراميكا لم يكن الأداء جيدًا، وهناك عشوائية في تحركات اللاعبين خصوصا في وسط الملعب، ومباراة الجونة غير مقلقة، وقد يحقق الفوز بهدفين نظيفين، وعلاء عبدالعال يجيد العمل الدفاعي وهو ما سيصعب اللقاء ويعتمد على الكرات المرتدة".

وأتم: "لابد من منح سامسون اكينولا الفرصة مع الزمالك وكذلك ناصر منسي خلال المرحلة المقبلة".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة ‏الجونة المرتقبة.‏

وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا ‏مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.‏

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وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب ‏المقاولون العرب.

5 معلومات عن مواجهة الأهلي والجونة المنتظرة في الدوري



- الليبيري فرانسيس دوي فوركي، هو أول من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين، وذلك بتسجيل هدف فوز الأهلي في المباراة الأولى أمام الجونة بالدوري سنة 2010.

-الجونة عجز عن التهديف في مرمى الأهلي خلال أول مباراتين، إلى أن تمكن شريف أشرف من تسجيل أول أهداف الفريق في الشباك الحمراء.

-المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين بكأس مصر كانت في الدور ثمن النهائي لموسم 2015 وشهدت رقمًا قياسيًا بفوز الأهلي بنتيجة 13/0، محققًا الانتصار الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية المصرية.

-الغاني جون أنطوي هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام برصيد 4 أهداف، سجلهم في مواجهة كأس مصر موسم 2015.

-الخامس عشر من فبراير لعام 2014 هو تاريخ أول وآخر انتصار للجونة في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي، حيث حقق يومها الفريق الساحلي انتصاره الوحيد بتوقيع شريف رضا.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة، حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا فى شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.