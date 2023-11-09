الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الجونة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة يوم السبت القادم في إطار ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة ‏الجونة المرتقبة.‏

وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا ‏مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.‏

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وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب ‏المقاولون العرب.

5 معلومات عن مواجهة الأهلي والجونة المنتظرة في الدوري



- الليبيري فرانسيس دوي فوركي، هو أول من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين، وذلك بتسجيل هدف فوز الأهلي في المباراة الأولى أمام الجونة بالدوري سنة 2010.

-الجونة عجز عن التهديف في مرمى الأهلي خلال أول مباراتين، إلى أن تمكن شريف أشرف من تسجيل أول أهداف الفريق في الشباك الحمراء.

-المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين بكأس مصر كانت في الدور ثمن النهائي لموسم 2015 وشهدت رقمًا قياسيًا بفوز الأهلي بنتيجة 13/0، محققًا الانتصار الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية المصرية.

-الغاني جون أنطوي هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام برصيد 4 أهداف، سجلهم في مواجهة كأس مصر موسم 2015.

-الخامس عشر من فبراير لعام 2014 هو تاريخ أول وآخر انتصار للجونة في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي، حيث حقق يومها الفريق الساحلي انتصاره الوحيد بتوقيع شريف رضا.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة، حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا فى شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

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