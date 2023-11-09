5 معلومات عن مواجهة الأهلي والجونة المنتظرة في الدوري الممتاز

الأهلي أمام الجونة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

5 معلومات عن مواجهة الأهلي والجونة المنتظرة في الدوري

الليبيري فرانسيس دوي فوركي، هو أول من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين، وذلك بتسجيل هدف فوز الأهلي في المباراة الأولى أمام الجونة بالدوري سنة 2010.

الجونة عجز عن التهديف في مرمى الأهلي خلال أول مباراتين، إلى أن تمكن شريف أشرف من تسجيل أول أهداف الفريق في الشباك الحمراء

المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين بكأس مصر كانت في الدور ثمن النهائي لموسم 2015 وشهدت رقمًا قياسيًا بفوز الأهلي بنتيجة 13/0، محققًا الانتصار الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية المصرية.

الغاني جون أنطوي هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام برصيد 4 أهداف، سجلهم في مواجهة كأس مصر موسم 2015.

الخامس عشر من فبراير لعام 2014 هو تاريخ أول وآخر انتصار للجونة في تاريخ مواجهاته امام الأهلي، حيث حقق يومها الفريق الساحلي انتصاره الوحيد بتوقيع شريف رضا.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

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وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا فى شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

وتذاع مباراة الأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الجونة

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

كما يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الجونة القادمة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كولر يبدأ الاستعداد لمباراة الجونة

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس دراسة فريق الجونة بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويبدأ كولر الاستعداد لمواجهة الجونة من خلال متابعة مباريات الفريق الساحلى الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

الاستعداد لمباراة الجونة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية دون راحة اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته اليوم الخميس وذلك استعدادا لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.