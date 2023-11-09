مقتل مزارع على أيدي جيرانه فى أسيوط
لقى مزارع مصرعه بوابلا من الرصاص على أيدى أب ونجله بسبب خلافات الجيرة فى محافظة أسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.
تلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.
وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه إتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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