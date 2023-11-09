سائق ينهى حياة طالب لتعثره فى سداد ديونه بكفر الشيخ
لقى طالب مصرعه على أيدى سائق لتعثره فى سداد ديونه فى كفر الشيخ وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
سائق ينهى حياة طالب لتعثره فى سداد ديونه بكفر الشيخ
تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا واستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لإستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.