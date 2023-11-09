الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سائق ينهى حياة طالب لتعثره فى سداد ديونه بكفر الشيخ

سائق ينهى حياة طالب
سائق ينهى حياة طالب لتعثره فى سداد ديونه بكفر الشيخ

 لقى طالب مصرعه على أيدى سائق لتعثره فى سداد ديونه فى كفر الشيخ وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

سائق ينهى حياة طالب لتعثره فى سداد ديونه بكفر الشيخ 
  

تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.
 

حالة المرور فى الطرق، كوبرى 6 أكتوبر وطريق الحرية الاكثر زحاما

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والدولى

 وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

Advertisements

 

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا واستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لإستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مركز شرطة قلين مديرية أمن كفرالشيخ النيابة العامة الامن العام

مواد متعلقة

حالة المرور فى الطرق، كوبرى 6 أكتوبر وطريق الحرية الاكثر زحاما

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والدولى

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في الإسكندرية

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل مول شهير بالشيخ زايد

ضبط ‏64 ألف مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

ضبط 8 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 842 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ4 محافظات

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية للسرقة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

سرايا القدس تعلن قصف حشد لآليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

الأهلي يستعيد صلاح محسن أمام الجونة

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

يجري في 7 سباقات في 7 أيام في 7 مدن، من أجل زميله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 9-11-2023

استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية