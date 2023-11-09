طالب ينهى حياة زميله فى البحيرة
لقى طالب مصرعه على أيدى زميله بعد خروجهما من المدرسة فى البحيرة بسبب مشادة كلامية تتطورت إلى السب والقذف مما دفع المتهم لإنهاء حياة المجنى عليه، وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم.
تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعنى وتوفى متأثرًا بإصابته.
وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى و(طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما (تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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