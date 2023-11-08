الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يخرج من الخدمة الواحد تلو الآخر، مستشفى العودة في غزة يعلن إغلاق أقسام العمليات والأشعة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت إدارة مستشفى العودة في قطاع غزة إغلاق  أقسام العمليات والأشعة، معلنة الاكتفاء بتقديم الخدمات الطارئة بعد نفاد الوقود.

وكان قد قال الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة، إنه وجه استغاثة عدة مرات نتيجة لخطورة المرحلة التي يمر بها المستشفى، موضحا أن موقع مستشفى العودة يحتم عليها التعامل مع الإصابات والجرحى لوجودها فى منطقة حدودية.

ويواجه 10 آلاف مريض بالسرطان في غزة خطر الموت، بعدما اضطر المستشفى الوحيد لعلاج الأورام في القطاع إلى وقف خدماته وإخلاء أقسامه إثر قصف إسرائيلي.

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قصف مستشفى الصداقة التركي في غزة


والخميس الماضي، قُطعت الكهرباء عن مستشفى الصداقة التركي الذي يقع في مدينة خان يونس جنوب غزة، وهو الوحيد المتخصص في علاج أمراض السرطان، ثم تعرض لقصف إسرائيلي دفع إدارته إلى إخلائه.


وقال مدير المستشفى  الدكتور صبحي سكيك، في تصريحات صحفية، إن قرار الإخلاء جاء بعد تعرض المستشفى ومحيطه لقصف إسرائيلي تسبب بأضرار كبيرة للغاية في جميع المرافق، وشكل خطرًا كبيرًا على المرضى والطواقم الطبية".


وأضاف سكيك: "انتقلنا للعمل في مركز طبي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، وللأسف هذا المركز غير مؤهل مطلقًا لاستقبال مرضى السرطان، خاصة وأنه مركز رعاية أولية بـ 10 أسرة، كما أنه لا يحتوي على أي جهاز يمكن من خلاله رعاية المرضى".


وأوضح أن المستشفى كان يتعامل سابقًا مع 600 مريض بالسرطان، ويقدم العلاج الكيماوي لـ 150 منهم، محذرًا من أن "المرضى يواجهون الموت الآن؛ بسبب نفاد المواد المخصصة لتجهيز الدواء".


وكشف سكيك، أن "4 من المرضى فارقوا الحياة خلال نقلهم من المستشفى إلى جنوب قطاع غزة"، وأضاف أن الكوادر تتواصل هاتفيًا حاليًا مع معظم المرضى لتقديم المشورة والخدمات الأولية فقط.


مرضى السرطان في غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن


وحسب مدير المستشفى، فإن "إدارة المستشفى أعدت قائمة كبيرة من مرضى السرطان في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن؛ من أجل تحويلهم لتلقي العلاج خارج القطاع".


ومستشفى الصداقة ليس الوحيد الذي انهار بعد بدء الحرب، إذ أطلقت مستشفيات أخرى تحذيرات من أنها على مشارف التوقف عن العمل؛ بسبب نقص الدواء والوقود واكتظاظ أقسامها بالجرحى.


واليوم الأربعاء، اضطر مستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر في غزة، إلى إيقاف بعض خدماته الحيوية كالعمليات الجراحية؛ بسبب نفاد الوقود، وفقًا لبيان صادر عنه.


وأطبقت إسرائيل حصارها على غزة، وقطعت إمدادات الطاقة والمياه كما منعت دخول الوقود، وسط تحذيرات دولية وأممية من كارثة إنسانية.

 

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