الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

اوقفوا العدوان على غزة، قارب السلام الياباني يصل بورسعيد وعلي متنه 1800 ناشط (صور )

وصول السفينة بورسعيد،
وصول السفينة بورسعيد، فيتو

وصل قارب السلام الياباني إلي ميناء بورسعيد السياحي اليوم، وعلي متنه 1800 ناشط أجنبي، وذلك في إطار رحلاته في موانئ العالم للمطالبة بوقف العدوان علي غزة والدعوة للسلام، وبحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين.

وصول السفينة بورسعيد،  فيتو 


ونظم السائحون وقفه في ساحة سلام مصر بالقرب من الميناء السياحي رفعوا خلالها لافتات رافضين خلالها العدوان علي غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الأبرياء، وذلك وسط حالة من الرفض والحزن عما يحدث في الشعب الفلسطيني.

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وصول السفينة بورسعيد،  فيتو


ونظم المشاركون من السائحين مؤتمرا أعلنوا خلاله باللغتين العربية والأجنبية موقف العالم الإنساني مما يحدث في قطاع غزة، ورددوا عبارات: لا لقتل الفلسطينين، لا لقتل المدنيين، أوقفوا القتل في غزة، لا لاستهداف المستشفيات، لا لقتل الصحفيين.

 

 

وخلال كلمته رفض خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ما يحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال وما يجري من استهداف للمستشفيات وقتل المصابين، وكذلك رفض  استهداف الصحفيين، وأكد أن الدقائق المعدودة التي تحدث فيها شهدت قتل 6 أشخاص من بينهم أطفال، وأوضح أن هناك 1000 صحفيا مستهدفين في قطاع غزة، وأن هناك 48 صحفيا قتلوا وأخرون تم اعتقالهم.

وصول السفينة بورسعيد،  فيتو
وصول السفينة بورسعيد،  فيتو

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خالد البلشي نقيب الصحفيين ميناء بورسعيد السياحي ميناء بورسعيد

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