الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية للسرقة (صور)

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (بنى سويف – الدقهلية - المنوفية) من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 25 حادثة سرقة درجات نارية ومخزن غزل.



مديرية أمن بنى سويف

وتم ضبط (3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية"، من بينهم عميل "سيئ النية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة ".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (15) واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات.

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مديرية أمن الدقهلية

وتم ضبط (3 أشخاص- "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم فى المسروقات لعميليهم "سيئا النية" ( عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.



مديرية أمن المنوفية

وتم ضبط (3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى وكذا 3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة ( 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية").

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

