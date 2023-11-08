الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية فى الدقهلية
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالدقهلية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (39 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين" وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية – عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية "مزورة ومعدة للتزوير" - مجموعة من "تراخيص القيادة والتسيير" - وشهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات - شهادات ميلاد ووفاة - سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار - محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - طوابع "مزورة" منسوب لجهات مختلفة- 3 طباعة – جهاز لاب توب – كمبيوتر - جهاز تقطيع وتغليف - 3 حبارة "تستخدم فى عمليات التزوير" - مبالغ مالية "عملات مالية أجنبية ومحلية"- 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المحررات الرسمية باستخدام المضبوطات المشار إليها وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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