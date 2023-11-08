الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكما قضائيا ببنى سويف

ضبط صاحب مخبز وعاطل
ضبط صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكم قضائى متنوع ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من   ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية).
 

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وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 22سنة و3 شهور فى قضايا "تبديد").
 

و بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 

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