ضبط صاحب مخبز وعاطل هاربين من 133 حكما قضائيا ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية).



وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 22سنة و3 شهور فى قضايا "تبديد").



و بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



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