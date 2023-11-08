بوتين: بعض الدول تحاول تقويض السلطة الشرعية في البلدان المستقلة

غزة الأن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك دولا تحاول تقويض الحكومات الشرعية والقيم التقليدية وزعزعة الوضع بشكل عام في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها الرئيس الروسي إلى المشاركين في اجتماع أمناء مجالس الأمن في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، والذي ينعقد في موسكو اليوم الأربعاء.

المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية

وقال بوتين: "وفي عدد من المناطق، تصاعدت النزاعات القديمة وظهرت بؤر صراع جديدة، وعلى وجه الخصوص، في الشرق الأوسط، حيث تم تأجيج جولة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، والتي يعاني منها المدنيون في المقام الأول".

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واشار إلى أن "عدم الاستقرار العالمي ينعكس أيضا على أوراسيا"، محذرا من أن "تصرفات بعض البلدان تهدف بشكل مباشر إلى تقويض السلطة الشرعية والاستقرار الاجتماعي والقيم التقليدية في بلدان رابطة الدول المستقلة، والتشويش على علاقاتنا التجارية والتعاونية والثقافية الوثيقة تقليديا".

ولفت بوتين إلى أن بلدان رابطة الدول المستقلة لا تزال تواجه تهديدات مشتركة منها الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، والتشدد والتطرف، فضلا عن المخاطر في مجال الأمن الاقتصادي والمعلوماتي والتكنولوجي والبيولوجي.

تعزيز الاستقرار والأمن في بلدان رابطة الدول

وقال: "كل ذلك لا يتطلب رد فعل جماعي منسق فحسب، بل يتطلب أيضا الكثير من العمل الوقائي. وعلى وجه الخصوص، من المهم الاستفادة على أكمل وجه من التقديرات والمعلومات والقدرات التحليلية لمجالس الأمن بهدف إجراء دراسة معمقة وشاملة للوضع في ساحة رابطة الدول المستقلة والعالم ككل، لتحديد الأولويات بوضوح، وتعديل وثائق التخطيط الاستراتيجي في الوقت المناسب".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن التعاون من خلال مجلس الأمن سيستمر في تعزيز الاستقرار والأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة وتطوير مواقف منسقة لتحقيق الأهداف المشتركة.