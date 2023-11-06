الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من الكرملين على أنباء ترشح بوتين لانتخابات 2024

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

 علق الكرملين الروسي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، على أنباء ترشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن الكرملين في بيان صادر عنه اليوم، أن الرئيس بوتين لم يعلن بعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة والحملة الانتخابية لم تبدأ.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة رويترز أن مصادر أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤.


وفي وقت سابق نفت روسيا، أنباء منتشرة حول إصابة الرئيس فلاديمير بوتين بمشاكل صحية في القلب، أو وجود شبيه له ينوب عنه خلال مرضه.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذه الشائعات مجردة كذبة أخرى، مشيرًا إلى أن كل شيء على ما يرام.

الحالة الصحية للرئيس بوتين 

 وردًا على سؤال أحد الصحفيين إن كان لـ بوتين شبيه آخر، أوضح بيسكوف: "استطيع أن أقول لك إنه لا يوجد شبيه أو توأم له وهذا، كما تعلمون، ينتمي إلى فئة المعلومات الكاذبة السخيفة التي تتم مناقشتها بإصرار يحسد عليه من قبل عدد من وسائل الإعلام، وهذا بالطبع، لا يسبب لنا أي شيء سوى الابتسامة".

وكانت وسائل إعلام غربية نقلت عن منصة خبرية روسية خبرًا مفاده أن  بوتين تعرض لوعكة صحية شديدة ولديه مشاكل في القلب، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى أن لبوتين شبيه يقوم بمهام الرئيس الروسي في حال مرضه.
ومنذ اندلاع  الحرب الروسية الأوكرانية، انتشرت الكثير من التقارير التي شككت في الحالة الصحية للرئيس بوتين، وبعضها تحدث عن إصابته بمرض السرطان . 

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رويترز: بوتين يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

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الكرملين بوتين الحرب الروسية الأوكرانية

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