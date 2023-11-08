الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تدريبات سرية لقوات النخبة البريطانية في لبنان، وصحيفة تكشف عن الهدف

قوات بريطانية في
قوات بريطانية في لبنان، فيتو

غزة الأن، يتلقى المئات من  قوات النخبة البريطانية  في لبنان التدريب لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في منطقة الحرب بالشرق الأوسط، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن تقوم وحدة قوات رينجرز التابعة للجيش البريطاني، التي تم تشكيلها قبل عامين فقط، بعملية جسر جوي إلى جانب القوات الجوية الملكية، لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن الخطط التفصيلية تظل سرية لضمان وجود عنصر المفاجأة، حيث أن هناك خطرا من أن يتم أخذ البريطانيين في دول مثل لبنان كرهائن من قبل حزب الله.

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وأكد رئيس الأركان العامة، الجنرال باتريك ساندرز، أن القوات البريطانية كانت "تستعد للقيام بعمليات استخراج غير قتالية في أجزاء من المنطقة، نحن نجهز أنفسنا لذلك".

تواجد بريطاني بالقرب من إسرائيل

وشدد باتريك على أنه من غير المرجح أن "تنجر القوات البريطانية إلى القتال أو الصراع بشكل مباشر وأن المخططين العسكريين سيسعون إلى تجنب ذلك".

وأضاف أمام لجنة الدفاع بمجلس العموم إن وجود القوات البريطانية بالقرب من إسرائيل يهدف أيضا إلى "ردع" إيران عن الدخول في الصراع مباشرة.

ويتم تجنيد الرينجرز عادة في أدوار سرية في المناطق غير المستقرة من العالم.

ومع هجوم حماس في 7 أكتوبر تبادلت إسرائيل وحزب الله في لبنان القصف الذي خلف قتلى لدى كلا الجانبين وسط مخاوف من اشتعال الجبهة بالكامل واتساع ساحة الصراع من غزة إلى لبنان.

 

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لبنان قوات النخبة البريطانية وحدة قوات رينجرز غزة إيران حركة حماس

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