الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

النواب الأمريكي يوجه اللوم لرشيدة طليب بسبب إسرائيل

النائبة الديمقراطية
النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، فيتو

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب بسبب تعليقات أدلت بها عن الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة.

وطليب هي النائبة الوحيدة في الكونجرس من أصل فلسطيني.

وانضم 22 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في المجلس لتوجيه اللوم إلى طليب بزعم "ترويجها لروايات كاذبة" عن الهجوم المسلح الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل و"الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".

وجاءت نتيجة التصويت النهائية 234 مقابل 188 لصالح توجيه اللوم لطليب. وصوت أربعة جمهوريين ضد الاقتراح، بينما امتنع ثلاثة ديمقراطيين وجمهوري واحد عن التصويت.

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واستنكرت طليب مرارا هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص، لكنها انتقدت أيضا الدعم الأمريكي لإسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه جيشها حملة قصف أودت بحياة آلاف الفلسطينيين في غزة.

واستشهد الإجراء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة "من النهر إلى البحر" المؤيدة للفلسطينيين، التي يعتبرها الكثير من اليهود معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.

كما أثارت غضب العديد من زملائها الديمقراطيين يوم الجمعة عندما نشرت مقطعا مصورا اتهمت فيه الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

ورفضت طليب الاتهامات بمعاداة السامية خلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وقالت طليب "أنا الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "انتقادي كان دائما موجها للحكومة الإسرائيلية وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو... فكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية تشكل سابقة خطيرة للغاية".

وواصلت بالقول "الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه"، قبل أن تتوقف طويلا عن الحديث وهي تغالب مشاعرها.

وتعيش جدة طليب وكثير من أقاربها في قرية بيت عور الفوقا التابعة لمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

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