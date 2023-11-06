رويترز: بوتين يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة 2024
ذكرت وكالة رويترز أن مصادر أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤.
ترشح بوتين لانتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤
وفي وقت سابق نفت روسيا، أنباء منتشرة حول إصابة الرئيس فلاديمير بوتين بمشاكل صحية في القلب، أو وجود شبيه له ينوب عنه خلال مرضه.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذه الشائعات مجردة كذبة أخرى، مشيرًا إلى أن كل شيء على ما يرام.
وردًا على سؤال أحد الصحفيين إن كان لـ بوتين شبيه آخر، أوضح بيسكوف: "استطيع أن أقول لك إنه لا يوجد شبيه أو توأم له وهذا، كما تعلمون، ينتمي إلى فئة المعلومات الكاذبة السخيفة التي تتم مناقشتها بإصرار يحسد عليه من قبل عدد من وسائل الإعلام، وهذا بالطبع، لا يسبب لنا أي شيء سوى الابتسامة".
وكانت وسائل إعلام غربية نقلت عن منصة خبرية روسية خبرًا مفاده أن بوتين تعرض لوعكة صحية شديدة ولديه مشاكل في القلب، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى أن لبوتين شبيه يقوم بمهام الرئيس الروسي في حال مرضه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.