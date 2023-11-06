الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رويترز: بوتين يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 ذكرت وكالة رويترز أن مصادر أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤.

 

ترشح بوتين لانتخابات الرئاسة في عام ٢٠٢٤

وفي وقت سابق نفت روسيا، أنباء منتشرة حول إصابة الرئيس فلاديمير بوتين بمشاكل صحية في القلب، أو وجود شبيه له ينوب عنه خلال مرضه.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذه الشائعات مجردة  كذبة أخرى، مشيرًا إلى أن كل شيء على ما يرام.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين إن كان لـ بوتين شبيه آخر، أوضح بيسكوف: "استطيع أن أقول لك إنه لا يوجد شبيه أو توأم له وهذا، كما تعلمون، ينتمي إلى فئة المعلومات الكاذبة السخيفة التي تتم مناقشتها بإصرار يحسد عليه من قبل عدد من وسائل الإعلام، وهذا بالطبع، لا يسبب لنا أي شيء سوى الابتسامة".

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وكانت وسائل إعلام غربية نقلت عن منصة خبرية روسية خبرًا مفاده أن بوتين تعرض لوعكة صحية شديدة ولديه مشاكل في القلب، فيما ذكرت وسائل إعلامية أخرى أن لبوتين شبيه يقوم بمهام الرئيس الروسي في حال مرضه.

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