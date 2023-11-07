الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأردن تحذر إسرائيل: سيادتنا خط أحمر ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين

الملك عبد الله ونتنياهو،
الملك عبد الله ونتنياهو، فيتو

تجددت أزمة التصريحات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، اليوم، على خلفية تصعيد الاحتلال فى غزة، ومخطط تل أبيب لتهجير سكان الضفة إلى المملكة الأردنية.

رئيس وزراء الأردن يحذر إسرائيل

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته، مشددا على أن المملكة ترفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القسرية للفلسطينيين، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

 

وقال بشر الخصاونة، خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس اليوم الثلاثاء،  إن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه "يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني"، رافضا الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضًا وإدانة واسعة من المجتمع الدولي.

الأردن يؤكد رفضه الفصل بين الضفة وغزة

وشدد رئيس وزراء الأردن، على أن جهود المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتدادًا للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

Advertisements

وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى أنه يجب أن تنتهي الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاتها الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر.

الأردن يطالب مجلس الأمن بقرار لوقف إطلاق النار

ولفت بشر الخصاونة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في استصدار قرار بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية في إطار اختصاص مجلس الأمن الأساسي بموجب أحكام الميثاق في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين من الاختصاص الأصيل المتأصل لمجلس الأمن الدولي، وبسبب استخدام حق النقض الفيتو لأعضاء دائمين في المجلس الأمر الذي أفشل مشروع القرار الدولي.

 

كما أوضح رئيس وزراء الأردن، أن القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي والقيم الأخلاقية يجب ألا تتجزأ وتطبّق على الجميع على اختلاف جغرافيتهم وجنسياتهم وأديانهم وعرقياتهم.

 

وأعاد التأكيد أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلّا بتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في لدول المنطقة وشعوبها.

تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إعلان حرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأردن رئيس الوزراء الاردني جيش الاحتلال غزة فلسطين تهجير الفلسطينيين الاردن واسرائيل مجلس الأمن الدولي

مواد متعلقة

تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

وثائق استخبارات تكشف الأسرار.. تفاصيل المؤامرة على مصر لتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.. خطة من 3 مراحل تشارك فيها أمريكا وأوروبا ولوبيات ضغط

الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إعلان حرب

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تفاصيل واقعة شاب قتل عشيق زوجته بعد ضبطه في شقته بالمنصورة

شقيق العامري فاروق عن حالته الصحية: محتاج دعوات كل المصريين

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

شكري يحذر وزراء خارجية 3 دول أوروبية من امتداد حرب غزة إلى الإقليم

أسعار الذهب في السعودية اليوم 7-11-2023

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومدير وكالة المخابرات الأمريكية (فيديو)

الكيان الصهيوني يمنع الزمالك من التفاوض مع البرتغالي سوزا

وفد وزارة الرياضة يصل إسبانيا لحضور افتتاح أكاديمية شباب المتوسط

Advertisements

منوعات

المزيد

في حب آل البيت، توافد كبير للاحتفال بليلة ختام مولد الإمام الحسين (صور)

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم 7-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، فضل المحافظة على أذكار المساء يوميا

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية