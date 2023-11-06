الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إعلان حرب
ذكر رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.
تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية نحو مصر والأردن
وحذرت مصر والأردن من خطورة محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية نحو سيناء والأردن، في محاولة من إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.
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