السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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انفوجراف

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

إجتماع عمان بشأن
إجتماع عمان بشأن غزة، فيتو

 

 

بمشاركة مصر، اجتماع سباعي عربي أمريكي في الأردن بشأن قطاع غزة غدا

تصريحات شديدة اللهجة من وزير خارجية الأردن: نرفض بقاء إسرائيل فوق القانون

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سامح شكري اجتماع عمان اجتماع الأردن وزير الخارجية الأمريكي غزة فلسطين

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