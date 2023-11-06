تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

طوفان الأقصى، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، أن العلاقات مع الأردن ذات أهمية استراتيجية.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية عن أسفها بسبب ما أسمته التصريحات “التحريضية” للقيادة الأردنية.

وذكر رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، اليوم الإثنين أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن الأردن يترك كل الخيارات مفتوحة في رده على إخفاق إسرائيل في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في قصفها المكثف واجتياحها لقطاع غزة.

بشر الخصاونة، لم يوضح الخطوات الأخرى التي سيتخذها الأردن بعدما استدعت عمان سفيرها من إسرائيل قبل أيام احتجاجًا على القصف الذي شنته إسرائيل على غزة.

حل شامل للقضية الفلسطينية

ومساء اليوم، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، رسالة مفادها أنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل شامل للقضية الفلسطينية.

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واعتبر الملك عبد الله الثاني، أن الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

وأكد الملك عبد الله، ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مضيفا: "يجب التفكير بالمرحلة التي تلي الحرب بالعمل نحو حل جذري للصراع على أساس حل الدولتين".

وشدد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس الشريف.

الأردن يدين تصريحات الوزير الصهيوني بشأن ضرب غزة بالنووي

وكانت الخارجية الأردنية قد أدانت أمس، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حماس، "بأنها دعوة للإبادة الجماعية".

وجاء في بيان الخارجية وشئون المغتربين الأردنية: "ندين التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم حرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة".

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو «كول بيراما»، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة.

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلًا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النازية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة الإسرائيلية حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.