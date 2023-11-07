بيراميدز يتسلح بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك بكأس مصر

بيراميدز، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك التي تقام في السابعة من مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

مشوار بيراميدز في كأس مصر



وصعد بيراميدز، الي الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك بعدما تخطى عقبة راية بنتيجة 2-0 في دور 32، ثم فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي.

وفي دور الثمانية (ربع النهائي)، فاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

وسجل بيراميدز 6 أهداف ولم يدخل مرماه اي هدف وهداف الفريق مصطفي فتحي هدفين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في 15 مباراة سابقة منها 13 مباراة بالدوري ومباراتين بكأس مصر منذ ظهور بيراميدز بالكرة المصرية بمسماه القديم الاسيوطي والجديد الجديد بعد انتقال ملكيته من الأسيوطى إلى رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ الذي اطلق عليه اسم الاهرام او بيراميدز موسم 2018.

وانتهت 6 مباريات بفوز الزمالك وفاز بيراميدز في ثلاثة فقط وكان التعادل في 6 مناسبات.

بدأت مواجهات الفريقين منذ صعود الاسيوطي للدوري الممتاز موسم 2014-2015 ثم هبط موسمين ليعود مرة اخري موسم 2017\2018.



التقى الزمالك وبيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في 4 مباريات حقق أبناء ميت عقبة الفوز في جميعها.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري



وواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في 13 مباريات في بطولة الدوري منها 4 مواجهات بمسماه الاسيوطي و9 مواجهات بمسماه بيراميدز وحقق فريق الزمالك الفوز في 5 مواجهات مقابل التعادل في 6 مباريات وفوز بيراميدز في لقاءين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر



التقى الزمالك وبيراميدز في مناسبتين فقط ببطولة كأس مصر وكانت الأولى في المباراة هي النهائية للمسابقة المحلية عام 2019 وفاز بها فريق الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفي موسم 2021-2022 تقابل الفريقان في نصف نهائي الكأس وانتهى وقت المباراة بالتعادل وبعد اللجواء لركلات الترجيح تأهل نادي بيراميدز للنهائي على حساب نادي الزمالك.

وتقابل الفريقان في مباراة ودية انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 0-1.

وتعد مواجهة فريق نادي الزمالك وبيراميدز غدا الاربعاء بكاس مصر مواجهة ثأرية للفريق الابيض في مشواره بتلك المسابقة للعام الماضي.

الزمالك

كلاكيت تاني مرة

وتعد مواجهة الغد لقاء مكرر لنسخة الموسم قبل الماضي من مسابقة كأس مصرالتي شهدت صدام الفريقين ايضا بنفس الدور النصف نهائي.

ونجح فريق بيراميدز في الاطاحة بالزمالك من نصف نهائي كاس مصر بركلات الترجيح والتاهل الي نهائي المسابقة.



ويسعي فريق الزمالك للتأر من الفريق السماوي من ناحية والتاهل لنهائي المسابقة من ناحية اخري.

تحوم حالة من الغموض حول لحاق الثنائي فاخري لاكاي ومحمد الشيبي ثنائي فريق بيراميدز بمواجهة الزمالك غدا الاربهاء بكأس مصر.

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ويسابق الجهاز الطبي لنادي بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الزمن لتجهيز لاكاي والشيبي للحاق بلقاء الزمالك القادم بكأس مصر المقرر لها غدا الأربعاء.



وغاب الثنائي لاكاي والشيبي عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية في الدوري الممتاز.

ويعاني المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي من شد في عضلة الفخذ وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.



أما المغربي محمد الشيبي فتعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

بوبو ولاشين

شارك الثنائي محمد رضا بوبو ومهند لاشين بتدريبات فريق بيراميدز الجماعية قبل مواجهة الزمالك غدا الاربعاء بعد انتهاء برنامجهما التاهيلي بعد تماثلهما للشفاء من الاصابة التي المت بهما.

وغاب مهند لاشين لاعب الوسط عن مواجهة سيراميكا الاخيرة بالدوري بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.

وخضع محمد رضا بوبو لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لعملية جراحية بعد تعرضه لـ"فتق فى جدار البطن" خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر فى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

وخضع بعدها لبرنامج تأهيلى ثم فحص طبى قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

ويحدد باتشيكو المدير الفني مصير مشاركة الثنائي بقائمة الفريق لمواجهة الزمالك خلال المران الاخير للفريق اليوم الثلاثاء.

ويفتقد بيراميدز لإبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي لاصابته في الكاحل حيث تم وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد بيراميدز ايضا إسلام عيسي للإصابة

ووجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حديثا شديد اللهجة للاعبي فريقه ببداية استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقبلة بكأس مصر.

وطالب باتشيكو لاعبيه طي صفحة الهزيمة من سيراميكا كليوباترا والتركيز فقط بالمواجهة المرتقبة أمام الزمالك لاسيما انه لقاء بطولة ومصيري لا يتحمل أي نتيجة بخلاف الفوز.

كما حذر باتشيكو لاعبي بيراميدز من نشوة لاعبي الزمالك الذين لا يملكون بديلا عن الفوز بعد تولي جهاز فني جديد للفريق الأبيض وهو ما يصعب من مهمتهم بتلك المباراة.

سيراميكا كليوباترا يفوز علي بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.