الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

غموض حول الحاق الشيبي ولاكاي بيراميدز بمواجهة الزمالك بكأس مصر

فاخري لاكاي، فيتو
فاخري لاكاي، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، تحوم حالة من الغموض حول لحاق الثنائي فاخري لاكاي ومحمد الشيبي ثنائي فريق بيراميدز بمواجهة الزمالك غدا الاربهاء بكأس مصر.


ويسابق الجهاز الطبي لنادي بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الزمن لتجهيز لاكاي والشيبي للحاق بلقاء الزمالك القادم بكأس مصر المقرر لها غدا الأربعاء.


وغاب الثنائي لاكاي والشيبي عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية في الدوري الممتاز.
ويعاني المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي من شد في عضلة الفخذ وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

أما المغربي محمد الشيبي فتعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

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بوبو ولاشين
 

شارك الثنائي محمد رضا بوبو ومهند لاشين بتدريبات فريق بيراميدز الجماعية قبل مواجهة الزمالك غدا الاربعاء بعد انتهاء برنامجهما التاهيلي بعد تماثلهما للشفاء من الاصابة التي المت بهما.

وغاب مهند لاشين لاعب الوسط عن مواجهة سيراميكا الاخيرة بالدوري  بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.

وخضع محمد رضا بوبو لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لعملية جراحية بعد تعرضه لـ"فتق فى جدار البطن" خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر فى منتصف شهر سبتمبر الماضى. 

وخضع بعدها لبرنامج تأهيلى ثم فحص طبى قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

 

ويحدد باتشيكو المدير الفني مصير مشاركة الثنائي بقائمة الفريق لمواجهة الزمالك خلال المران الاخير للفريق اليوم الثلاثاء.

 

 

ويفتقد بيراميدز لإبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي لاصابته في الكاحل حيث تم وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.
ويفتقد بيراميدز ايضا إسلام عيسي للاصابة

 

ووجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حديثا شديد اللهجة للاعبي فريقه ببداية استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقبلة بكأس مصر.

وطالب باتشيكو لاعبيه طي صفحة الهزيمة من سيراميكا كليوباترا والتركيز فقط بالمواجهة المرتقبة أمام الزمالك لاسيما انه لقاء بطولة ومصيري لا يتحمل أي نتيجة بخلاف الفوز.

كما حذر باتشيكو لاعبي بيراميدز من نشوة لاعبي الزمالك الذين لا يملكون بديلا عن الفوز بعد تولي جهاز فني جديد للفريق الأبيض وهو ما يصعب من مهمتهم بتلك المباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك  وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سيراميكا كليوباترا يفوز علي بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.

ترتيب بيراميدز في الدوري
 

وظل فريق بيراميدز علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة  سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

الدوري المصري، اختارت رابطة الأندية المحترفة محمد بسام، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، رجل مباراة الفريق، أمام بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز. 

التاريخ يرجح كفة الزمالك أمام بيراميدز

بيراميدز يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

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