باتشيكو يطالب لاعبي بيراميدز بطي صفحة سيراميكا قبل مواجهة الزمالك

وجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حديثا شديد اللهجة للاعبي فريقه ببداية استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقبلة بكأس مصر.

وطالب باتشيكو لاعبيه طي صفحة الهزيمة من سيراميكا كليوباترا والتركيز فقط بالمواجهة المرتقبة أمام الزمالك لاسيما أنه لقاء بطولة ومصيري لا يتحمل أي نتيجة بخلاف الفوز.

كما حذر باتشيكو لاعبي بيراميدز من نشوة لاعبي الزمالك الذين لا يملكون بديلا عن الفوز بعد تولي جهاز فني جديد للفريق الأبيض وهو ما يصعب من مهمتهم بتلك المباراة.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.

الزمالك

ترتيب بيراميدز في الدوري

وظل فريق بيراميدز علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

الدوري المصري، اختارت رابطة الأندية المحترفة محمد بسام، حارس مرمي فريق سيراميكا كليوباترا، رجل مباراة الفريق، أمام بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز امام سيراميكا

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أوضح المنبري أن المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ وقرر الجهاز وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة.

وأشار الطبيب إلى المغربي محمد الشيبي تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

أضاف بأن مهند لاشين لاعب الوسط يعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.

وغاب أيضا كل من محمد رضا بوبو وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وذلك بسبب الإصابات