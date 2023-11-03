الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا يلحق الهزيمة الأولى لـ بيراميدز بثنائية نظيفة (صور)

الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا فوزا غاليا على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز سيراميكا الأهداف عن طريق أحمد قندوسي في الدقيقية 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

ترتيب سيراميكا بالدوري

وقفز فريق سيراميكا الي المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 7 نقاط جمعها من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز فى مباراتين وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 8 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

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ترتيب بيراميدز في الدوري



وظل فريق بيراميدز على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق، لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس

غيابات بيراميدز امام سيراميكا

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أوضح المنبري أن المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ وقرر الجهاز وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة.

أشار الطبيب إلى المغربي محمد الشيبي تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

أضاف بأن مهند لاشين لاعب الوسط يعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.

وغاب أيضا كل من محمد رضا بوبو وإسلام عيسي وإبراهيم عادل وذلك بسبب الإصابات.