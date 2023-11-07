مباراة الزمالك وبيراميدز، يفتقد فريق الزمالك لعدد كبير من أبرز نجومه خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر المقرر لها غدا الأربعاء.

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

ويفتقد فريق الزمالك لتسع لاعبين أغلبهم من العناصر الاساسية للفريق وهم عمر جابر ومصطفي شلبي وسيف الدين الجزيري ومحمد عبد الغني والونش وأحمد زكي وأحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري

ويعاني عمر جابر من اصابة في الضامة ومصطفى شلبي بكدمة في القدم والجزيري بشد في الخلفية ومحمد عبد الغني بالعضلة الخلفية والونش للإصابة بالرباط الصليبى ويعود يناير القادم وأحمد ذكي الظهير الايسر للإصابة والذي كان معارا لزد وعاد الموسم الحالي ومعهم الثلاثي الموقوف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

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وأعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.



ووصل منذ قليل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى مقر النادي للخضوع للتحقيق بشأن واقعة خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري الممتاز.



وتوجه فتوح فور وصوله إلى الشئون القانونية لخضوعه للتحقيق.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء غدا الأربعاء على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

مشوار بيراميدز في كأس مصر



وصعد بيراميدز، الي الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك بعدما تخطى عقبة راية بنتيجة 2-0 في دور 32، ثم فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي.

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وفي دور الثمانية (ربع النهائي)، فاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

وسجل بيراميدز 6 اهداف ولم يدخل مرماه اي دف وهداف الفريق مصطفي فتحي هدفين

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك وبيراميدز، وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في 15 مباراة سابقة منها 13 مباراة بالدوري ومباراتين بكأس مصر منذ ظهور بيراميدز بالكرة المصرية بمسماه القديم الاسيوطي والجديد الجديد بعد انتقال ملكيته من الاسيوطي الي رجل الاعمال السعودي تركي ال الشيخ الذي اطلق عليه اسم الاهرام او بيراميدز موسم 2018.

وانتهت 6 مباريات بفوز الزمالك وفاز بيراميدز في ثلاثة فقط وكان التعادل في 6 مناسبات.

بدأت مواجهات الفريقين منذ صعود الاسيوطي للدوري الممتاز موسم 2014-2015 ثم هبط موسمين ليعود مرة اخري موسم 2017\2018.



التقى الزمالك وبيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في 4 مباريات حقق أبناء ميت عقبة الفوز في جميعها.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري



وواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في 13 مباريات في بطولة الدوري منها 4 مواجهات بمسماه الاسيوطي و9 مواجهات بمسماه بيراميدز وحقق فريق الزمالك الفوز في 5 مواجهات مقابل التعادل في 6 مباريات وفوز بيراميدز في لقاءين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر



التقى الزمالك وبيراميدز في مناسبتين فقط ببطولة كأس مصر وكانت الأولى في المباراة هي النهائية للمسابقة المحلية عام 2019 وفاز بها فريق الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفي موسم 2021-2022 تقابل الفريقان في نصف نهائي الكأس وانتهى وقت المباراة بالتعادل وبعد اللجواء لركلات الترجيح تأهل نادي بيراميدز للنهائي على حساب نادي الزمالك.

وتقابل الفريقان في مباراة ودية انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 0-1.

وتعد مواجهة فريق نادي الزمالك وبيراميدز غدا الاربعاء بكاس مصر مواجهة ثأرية للفريق الابيض في مشواره بتلك المسابقة للعام الماضي.

الزمالك

كلاكيت تاني مرة

وتعد مواجهة الغد لقاء مكرر لنسخة الموسم قبل الماضي من مسابقة كأس مصرالتي شهدت صدام الفريقين ايضا بنفس الدور النصف نهائي.

ونجح فريق بيراميدز في الاطاحة بالزمالك من نصف نهائي كاس مصر بركلات الترجيح والتاهل الي نهائي المسابقة.



ويسعي فريق الزمالك للتأر من الفريق السماوي من ناحية والتاهل لنهائي المسابقة من ناحية اخري.

الزمالك يخسر من زد 2\1

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد خسر من نظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وكان نادي الزمالك قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب خروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن وعودتهم في ساعات متأخرة قبل مباراة مهمة أمام زد في الدوري.

سيراميكا كليوباترا يفوز علي بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.

ترتيب بيراميدز في الدوري



ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.