بيراميدز يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

كأس مصر، يدخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة فريق الزمالك بدور نصف النهائي بمسابقة كاس مصر للموسم الماضي.

يخوض بيراميدزمرانه الختامي مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي يعقبه اعلان باتشيكو المدير الفني قائمة الفريق التي سيخوض بها المباراه.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء غدا الأربعاء على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

سيراميكا كليوباترا يفوز علي بيراميدز

وحقق فريق سيراميكا فوزا غاليا علي نظيره بيراميدز بهدفين دون رد بلقاء الفريقين على استاد المقاولون العرب، في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الفوز لفريق سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لبيراميدز بالدوري حتى الآن.

ترتيب بيراميدز في الدوري



وظل فريق بيراميدز علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

الدوري المصري، اختارت رابطة الأندية المحترفة محمد بسام، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، رجل مباراة الفريق، أمام بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

اصابات بيراميدز

ويبذل الجهاز الطبي لنادي بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز، مجهودا كبيرا لتجهيز الرباعي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين وإبراهيم عادل.

وغاب الثلاثي لاكاي والشيبي ولا شين عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية في الدوري الممتاز.

ويعاني المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي من شد في عضلة الفخذ وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

أما المغربي محمد الشيبي فتعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

أما مهند لاشين لاعب الوسط فيعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة

ويعاني إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي بإصابة في الكاحل وتم وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد بيراميدز ايضا للثنائي المصاب محمد رضا بوبو وإسلام عيسي.

ووجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز حديثا شديد اللهجة للاعبي فريقه ببداية استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقبلة بكأس مصر.

وطالب باتشيكو لاعبيه طي صفحة الهزيمة من سيراميكا كليوباترا والتركيز فقط بالمواجهة المرتقبة أمام الزمالك لاسيما انه لقاء بطولة ومصيري لا يتحمل أي نتيجة بخلاف الفوز.

كما حذر باتشيكو لاعبي بيراميدز من نشوة لاعبي الزمالك الذين لا يملكون بديلا عن الفوز بعد تولي جهاز فني جديد للفريق الأبيض وهو ما يصعب من مهمتهم بتلك المباراة.

معتمد جمال مديرا فني للزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.