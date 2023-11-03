بيراميدز يكشف سبب غياب لاكاي والشيبي ولاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري، كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، سبب غياب الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وأوضح المنيري أن المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ وقرر الجهاز وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة.

وأشار الطبيب إلى أن المغربي محمد الشيبي تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

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وأضاف بأن مهند لاشين لاعب الوسط يعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.

ويغيب أيضا كل من محمد رضا بوبو وإسلام عيسي وإبراهيم عادل وذلك بسبب الإصابات

تشكيل سيراميكا أمام بيراميدز

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق، لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس

سيراميكا

مباراة بيراميدز وسيراميكا

ويدخل فريقا بيراميدز وسيراميكا المباراة بمعنويات مختلفة حيث يسعى فريق بيراميدز لمواصلة انتصاراته والحفاظ علي صدارة الدوري بعد فوزه الاخير علي المصري البورسعيدي بنتيجة 3\2 من لقاء الفريقين علي استاد برج العرب بافتتاح الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وأحرز ثلاثية بيراميدز فيستون ما يلي هدفين ومصطفى فتحي في الدقائق 46 و49 و85.

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وأحرز ثنائية المصري محمد شامي وغيلاس قناوي في الدقيقتين 82 و88.

أما سيراميكا فيسعى لاستعادة انتصاراته بعدما خسر من طلائع الجيش بهدف دون رد بنفس الجولة.

ترتيب سيراميكا بالدوري

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي حيث فاز فى مباراة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.



ترتيب بيراميدز في الدوري



ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقاط جمعها من تحقيق 4 انتصارات وتعادل ولم يتذوق الخسارة حتى الآن سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.