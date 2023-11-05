أخبار الفن اليوم.. رد فعل بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام.. وكاظم الساهر يقدم أغنية بالإنجليزية لدعم الشعب الفلسطيني

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض الفنان بيومي فؤاد لهجوم ضاري وشديد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع على السوشيال ميديا، ظهر فيه وهو ينتقد الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع علي السوشيال ميديا، ظهر فيه وهو ينتقد محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض قائلا: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية بس مش من حقك تغلط في فنك"، الأمر الذي جعل “بيومي” في مرمى الانتقادات.

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وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

اعتذر الفنان محمد سلام لأمير كرارة وذلك بعد تعرض الأخير إلى انتقادات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء تزعم استبعاد “سلام” من مسلسل أمير كرارة الجديد، بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر تقديم أغنية باللغة الإنجليزية دعما للشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

عقب الانتهاء من عرض المسرحية الكوميدية الغنائية “زواج اصطناعى” يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة فى مسرحيتين جديدتين في موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية برعاية هيئة الترفيه.

تصدر اسم الفنان أمير كرارة مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وكان حديث الجمهور.



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