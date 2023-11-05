الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. رد فعل بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام.. وكاظم الساهر يقدم أغنية بالإنجليزية لدعم الشعب الفلسطيني

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض الفنان بيومي فؤاد لهجوم ضاري وشديد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع على السوشيال ميديا، ظهر فيه وهو ينتقد الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

 

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

 

تعرض الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له بشكل واسع علي السوشيال ميديا، ظهر فيه وهو ينتقد محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض قائلا: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية بس مش من حقك تغلط في فنك"، الأمر الذي جعل “بيومي” في مرمى الانتقادات.

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كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

 

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا. 

 

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

 

اعتذر الفنان محمد سلام لأمير كرارة وذلك بعد تعرض الأخير إلى انتقادات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء تزعم استبعاد “سلام” من مسلسل أمير كرارة الجديد، بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

 

كاظم الساهر يقدم أغنية باللغة الإنجليزية لدعم الشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

 

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر تقديم أغنية باللغة الإنجليزية دعما للشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

 

مسرحيتان جديدتان لـ بيومي فؤاد فى موسم الرياض

 

 

عقب الانتهاء من عرض المسرحية الكوميدية الغنائية “زواج اصطناعى” يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة فى مسرحيتين جديدتين في موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية برعاية هيئة الترفيه.


محمد سلام كلمة السر، القصة الكاملة للهجوم علي أمير كرارة

 

تصدر اسم الفنان  أمير كرارة مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وكان حديث الجمهور.

 


سيرين عبد النور بعد قتل الاحتلال أطفال في لبنان: يا ويلكم من الله

 

 

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائراته المسيرة سيارة مدنية على طريق عيناثا – عيترون في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان.

 

مسلسل صوت وصورة الحلقة 17، مشتبه جديد غير متوقع يدخل دائرة الاتهام

 

 

شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٧ العديد من الأحداث المفاجئة حيث تتقارب كل من رضوى ولطفي بعدما تركت لبنى ابنها في عهدة لطفي على سبيل الانتقام، وتحاول ماجدة استدراج وافي لصفها وعرضت عليه عروض مغرية فيما لم يعلن هو عن رفضه العروض ولم يخبر لطفي بأمر مقابلته مع ماجدة، بينما يحصل عبد الغني على البراءة وتساعده سعاد بعد خروجه.

 

 

عرض فيلم "مقاهي وأزمنة" بمركز الثقافة السينمائية

 

 

يقيم مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء عرضًا سينمائيًا لفيلم "مقاهي وأزمنة" للمخرج الراحل سميح منسي الذي رحل عن عالمنا يناير الماضى، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق ٨ نوفمبر.

 

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

 

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن عابدين عن عالمنا، بعد مشوار فني مملوء بأدوار وشخصيات فنية لا تُنسى، وفي ذكراه نستعرض أبرز إفيهاته التي رسم بها البسمة على وجوه الجمهور في مصر والوطن العربي.

 

 

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