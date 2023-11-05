الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

كاملة أبو ذكري، فيتو
كاملة أبو ذكري، فيتو

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا. 

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد 

وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة". 

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وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها". 

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