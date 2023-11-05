الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

حسن عابدين، فيتو
حسن عابدين، فيتو

حسن عابدين، يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن عابدين عن عالمنا، بعد مشوار فني مملوء بأدوار وشخصيات فنية لا تُنسى، وفي ذكراه نستعرض أبرز إفيهاته التي رسم بها البسمة على وجوه الجمهور في مصر والوطن العربي.

 

كله على كله ولما تشوفه قوله 

إفيه أطلقه الراحل ضمن اعترافات "عبد الصبور أفندي" المواطن المصري الذى لعب دوره الفنان الراحل حسن عابدين ببراعة فى مسرحية "ع الرصيف" مع الفنانة سهير البابلى التي عرضت فى شهر مايو من عام 1987، والمسرحية من إخراج جلال الشرقاوي ومن تأليف نهاد جاد.

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أنا عايز واحدة تهزقني 

إفيه أطلقه الفنان الراحل ضمن أحداث فيلم درب الهوى والذي جسد خلاله شخصية الباشا ذي العلاقة مع إحدى بائعات الهوى، والفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى، ورواية إسماعيل ولي الدين، وسيناريو مصطفى محرم، وبطولة مديحة كامل ويسرا ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي وشويكار.

قفشات إعلان للمياه الغازية

“ليمون طبيعي متنكر في صورة زجاجة”، “يا عيون حسن بيبي” وغيرها، هي مجموعة قفشات لا تُنسى للراحل حسن عابدين من واحدة من أشهر الحملات الإعلانية في مصر والتي عرضت في الثمانينات من القرن الماضي، ولقد لاقت نجاحا كبيرا وجسد حسن عابدين دور العارف بسر المشروب، وكان يتنقل فى الكثير من الدول باحثا عن سره.  

شفيق مين؟

تألق الفنان حسن عابدين فى مسرحية "عش المجانين"، وقد كانت مشاهده مع محمد نجم بطل المسرحية من أهم المشاهد الكوميدية فى تاريخ المسرح المصرى، خاصة في الحوار الذي يدور بينهما شفيق مين فيرد عليه نجم بالإفيه الشهير “شفيق يا راجل”. 

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